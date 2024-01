«Tatort: Avatar»: Was bedeutet «Cybergrooming»?

Cybergrooming: Dunkelziffer ist extrem hoch

Das tatsächliche Ausmass von Cybergrooming lässt sich nicht erfassen. Abgesehen davon, dass den minderjährigen Opfern der sexuelle Missbrauch in manchen Fällen gar nicht bewusst wird, werden viele Delikte nicht bekannt, weil sich die Betroffenen aus Scham nicht an ihre Eltern oder andere Erwachsene wenden. Offiziellen Angaben zufolge wurden in der bundesweiten Kriminalstatistik im Jahr 2022 insgesamt 2331 Fälle erfasst, «bei denen Täterinnen und Täter über das Internet auf Kinder oder Jugendliche eingewirkt haben, um einen sexuellen Missbrauch vorzubereiten». Die Dunkelziffer solcher Taten müsse jedoch als weitaus grösser eingeschätzt werden.