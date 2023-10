«Tatort: Bauernsterben»: Mysteriöser Mord im Mastbetrieb

Die Folge beginnt vielversprechend und lässt das Wiener Ermittler–Duo überraschend in ungewohntem Licht erscheinen: Bei ihrer Inspektion des Tatortes im Schweinestall startet die automatische Stallreinigung und macht ihre stilvollen Grossstadtoutfits schlagartig unbrauchbar. Den Rest des Tages muss Moritz Eisner in einem schlabbrigen Jogginganzug des Vorabeiters Obermeier durchstehen, Bibi Fellner wird mit Achtzigerjahre–Chic aus dem Nachlass seiner verstorbenen Frau versorgt. Leider geht es mit der Originalität der Geschichte recht bald nach unten, sobald die beiden wieder in ihren getrockneten Kleidern stecken.