«Tatort: Borowski und das ewige Meer»: Wie wird der neue Kiel-Krimi?

Lohnt sich das Einschalten?

Ja. Der vorvorletzte Borowski–Krimi beginnt mit poetischen Bildern in einer unwirtlichen Jahreszeit an der Ostseeküste. Ähnlich stimmungsvolle Aufnahmen ziehen sich durch den gesamten Film. «Kurz vor Drehbeginn war eine Sturmflut in Kiel und Hamburg. Dabei wurde viel zerstört. Der Kameramann [Robert von Münchhofen. Red.] hat sich auf den Weg gemacht, um viele eindrucksvolle Naturimpressionen zu sammeln», erklärt Regisseurin Katharina Bischof zur Entstehung der Aufnahmen, die teils wie Gemälde wirken. «Die Klimakrise ist zwar die existentielle Katastrophe unserer Zeit, aber andere Krisen legen sich permanent darüber», fügt Bischof hinzu. Deswegen sei dem Filmteam wichtig gewesen, die Natur in die Geschichte zu holen. Diese Naturbilder seien «die stumme Klammer des Filmes».