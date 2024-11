«Tatort»: Carlo Ljubek und Ferdinand Hofer sind neues Team in München

Ein lachendes und ein weinendes Auge

«‹Tatort›–Kommissar in München, das ist eine grosse Ehre und schöne Herausforderung! Zugleich ein Gefühl warmer Vertrautheit, ein Zurückkehren in eine von meinen so vielen Heimaten», erklärt Ljubek in einem Statement. Und weiter: «Ich kann es kaum erwarten, zusammen mit meinem Spielpartner Ferdinand Hofer die Ermittlungen aufzunehmen. Voller Vorfreude – bis ganz bald!»