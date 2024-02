«Tatort: Cash»: Kommissar Pawlak schiesst sich ins Abseits

Zu diesem Anlass packt Jürgen Werner (60), der Hausdrehbuchautor der Dortmunder «Tatort»–Reihe, noch einmal geballt alles in die Geschichte hinein, was die einzelnen Figuren im Kern ausmacht: So kämpft Kommissar Faber diszipliniert gegen seine depressiv–impulsiven inneren Dämonen an, die er in dieser Folge erstaunlich gut in den Griff bekommt. Und Kommissar Pawlak scheitert vor allen Augen auf herzzerreissende Weise an den zahlreichen fatalen Fehlentscheidungen, die er in beruflicher und privater Hinsicht aufgetürmt hat.