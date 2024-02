«Tatort: Cash»: Rick Okons neues Leben nach dem Ausstieg

Abschied von einem «fantastischen Partner in Crime»

Nach seinem Abschied vom Dortmunder Ermittler–Team wird zumindest der Kontakt zu seiner Kollegin Stefanie Reinsperger bestehen bleiben, mit der er auch privat eng befreundet ist. In einem Statement gegenüber dem WDR fasste sie dies in folgende emotionale Worte: «Rosa Herzog verliert einen ganz fantastischen Partner in Crime. Aber ich, als Stefanie Reinsperger habe einen Freund fürs Leben gefunden. Ich schätze Rick als Kollegen, als Schauspieler so sehr, aber das Schönste an dieser Begegnung ist unsere wundervolle Freundschaft, die sich über die Jahre entwickelt hat.»