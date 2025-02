«Tatort: Charlie»: Mord auf dem Nato-Truppenübungsplatz

Lohnt sich das Einschalten?

Ja, dieser «Tatort» führt tatsächlich an einen Ort, den man nicht ohne Weiteres zu Gesicht bekommt. «Wo einen dieser Beruf so überall hintreibt ... Wir waren schon im Inneren des Olympiaturms, in der Kanalisation, im Tierpark und jetzt drehen wir auf dem Truppenübungsplatz», staunte auch Schauspieler Udo Wachtveitl am Rande der Dreharbeiten nicht schlecht. Kollege Nemec fügte hinzu: «Für uns, die wir als Schauspieler, aber auch als Privatpersonen zum ersten Mal auf einem realen Truppenübungsplatz sind und arbeiten, eine absolut aussergewöhnliche, hochinteressante und sehr intensive Dreherfahrung.» Hinzukommt eine gewisse Aktualität: «Ja, es ist schon erschreckend, wie aktuell und brisant das Thema ist», bestätigte Ferdinand Hofer spot on news.