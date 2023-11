«Tatort»-Crossover: Thorsten Falke trifft auf Anaïs Schmitz

Drehstart für «Tatort: Die kälteste Maschine» von Regisseurin und Grimme–Preisträgerin Viviane Andereggen (38, «Kleo») war am gestrigen Dienstag (7.11.). Bis einschliesslich 7. Dezember entsteht der Film in Hannover sowie in und um Hamburg. In der ersten Jahreshälfte 2025 soll er im TV und in der Mediathek zu sehen sein.