«Tatort: Das Böse in dir»: Lohnt sich der neue Saarland-Fall?

Darum geht's im «Tatort: Das Böse in dir»

In einem abgelegenen Dorf an der französischen Grenze wird der Unternehmer Emil Feidt ermordet aufgefunden. Das Saarbrücker Ermittlerteam nimmt die Spur auf – und sie führt ausgerechnet nach Hohenweiler, den Geburtsort von Hauptkommissarin Esther Baumann, den sie vor vielen Jahren verlassen hat. Schnell zeigt sich, dass der Fall mit einem früheren Unglück verbunden sein könnte: Vor fünf Jahren ertrank Feidts Tochter Becky (Svea Derenthal) im Fluss. Doch ob es wirklich ein Unfall war, bleibt fraglich – möglicherweise steckt ihre damalige Freundin Claire Louis (Carolin Wege/Annika Enard) hinter dem Tod.