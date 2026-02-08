Schweizer Illustrierte Logo

  3. «Tatort: Das Böse in dir»: Warum ist das Ermittlerteam so lädiert?
Drei von vier Kommissaren haben Probleme

«Tatort: Das Böse in dir»: Warum ist das Ermittlerteam so lädiert?

Ein Mord im Heimatdorf und alte Wunden, die wieder aufreissen: Im neuen «Tatort: Das Böse in dir» kämpft das Saarland–Team mit den Dämonen seiner Vergangenheit. Warum geht es drei von vier Ermittlern so schlecht?

«Tatort: Das Böse in dir» (v.l.): Adam Schürk (Daniel Strässer), Pia Heinrich (Ines Marie Westernströer), Esther Baumann (Brigitte Urhausen) und Leo Hölzer (Vladimir Burlakov) schauen auf ein Überwachungsvideo.
«Tatort: Das Böse in dir» (v.l.): Adam Schürk (Daniel Strässer), Pia Heinrich (Ines Marie Westernströer), Esther Baumann (Brigitte Urhausen) und Leo Hölzer (Vladimir Burlakov) schauen auf ein Überwachungsvideo. SR/Manuela Meyer

Im «Tatort: Das Böse in dir» (8. Februar um 20:15 Uhr im Ersten) sind drei der vier Hauptermittler im Saarland–Team mental und körperlich schwer angeschlagen. Was man dazu wissen sollte:

Leo Hölzer und Pia Heinrich – folgenreicher Vorgängerfall

Leo Hölzer (Vladimir Burlakov, 38) und Pia Heinrich (Ines Marie Westernströer, 39) leiden unter den Folgen des Vorgängerfalls «Tatort: Das Ende der Nacht», der im Januar 2025 ausgestrahlt wurde.

Leo Hölzer wurde schwer verletzt, nachdem eine brutale Geiselnahme in einem Bunker eskalierte. Er rettete Pia Heinrich, indem er eine Bombe beiseitetrat und sich schützend vor sie warf. Nach der Detonation lag er leblos und blutverschmiert am Boden – ein Cliffhanger, der seinen möglichen Tod andeutete.

Jetzt steht fest: Er hat überlebt, kämpft seither aber offenbar mit den Folgen. Auch Heinrich hat tiefe seelische Narben davongetragen und ist in Therapie. Der neue Fall im «Tatort: Das Böse in dir» ist Hölzers erste Ermittlung zurück im Dienst.

Esther Baumann – belastende Rückkehr ins Heimatdorf

Esther Baumann (Brigitte Urhausen, 45) leidet indes unter dem neuen Fall, denn der führt sie zurück in ihr ungeliebtes Heimatdorf Hohenweiler an der französischen Grenze, nachdem der Unternehmer Emil Feidt dort ermordet aufgefunden wurde.

Vor Ort muss Baumann sich ihrer Vergangenheit und alten familiären Spannungen stellen, denn die Familien Louis, zu der sie gehört, und Feidt stehen sich seit Generationen feindlich gegenüber. Für die Kommissarin wird die Rückkehr zum persönlichen Ausnahmezustand: Das Dorf konfrontiert sie mit verdrängten Erinnerungen und der Frage, ob sie je wirklich aus Hohenweiler entkommen konnte.

Adam Schürk – Lichtblick nach der schweren Vergangenheit

Einziger Lichtblick im Team ist dieser Tage Kommissar Adam Schürk (Daniel Strässer, 38), der nach dem Tod seines jahrelang gewalttätigen Vaters Roland Schürk (Torsten Michaelis, 1961–2025) in der Episode «Das Herz der Schlange» (2022) nun seinen Frieden gefunden zu haben scheint.

Von SpotOn vor 28 Minuten