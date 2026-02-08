«Tatort: Das Böse in dir»: Warum ist das Ermittlerteam so lädiert?

Vor Ort muss Baumann sich ihrer Vergangenheit und alten familiären Spannungen stellen, denn die Familien Louis, zu der sie gehört, und Feidt stehen sich seit Generationen feindlich gegenüber. Für die Kommissarin wird die Rückkehr zum persönlichen Ausnahmezustand: Das Dorf konfrontiert sie mit verdrängten Erinnerungen und der Frage, ob sie je wirklich aus Hohenweiler entkommen konnte.