«Tatort»: Das ist das neue Ermittlerduo aus Österreich

Nun werden sie als Halbgeschwister vor der TV–Kamera auftreten, die unfreiwillig zusammenarbeiten. Denn so viel hat der ORF bereits zur Handlung verraten: Charlotte Hahn wird die Leitung der Sondereinheit des Bundeskriminalamts angeboten, in der zuvor Moritz Eisner und Bibi Fellner tätig waren. Sie nimmt den Job unter der Voraussetzung an, ihr Team selbst zusammenstellen zu können. Doch am ersten Arbeitstag muss sie dann überrascht feststellen, dass Alex Maleky ihr neuer Kollege ist, den sie zwar gut kennt, sich aber nicht ausgesucht hätte. Die verwandtschaftliche Beziehung dürfte also für eine ganz eigene Dynamik im Austro–«Tatort» sorgen.