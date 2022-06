«Tatort: Das kalte Haus»: So ist der Dresden-Krimi am Pfingstmontag

Lohnt sich das Einschalten?

Ja. Der Film ist vom Anfang im dunklen Haus bis zum Showdown am Ende spannend. Das liegt am interessant gewobenen Drehbuch, vor allem aber auch an den Schauspielerinnen und Schauspielern. Schnabel-Fans dürfen sich freuen, denn diesmal mischt der kauzige Kommissariatsleiter mit den unglaublichen Sprüchen endlich mal etwas mehr mit.