«Tatort: Das kalte Haus»: Wer spielt den unheimlichen Ehemann?

Vom Krankenpfleger zum Schauspieler

Der Schauspieler kam 1977 im thüringischen Gotha zur Welt und lebt in Oberhausen. Nach einer Ausbildung zum Krankenpfleger studierte er von 2000 bis 2004 an der Schauspielschule Charlottenburg, Berlin. Anschliessend war er bis 2007 am Thalia Theater Halle engagiert. Es folgten Engagements in Hannover, Leipzig, Zürich, Hamburg und Jena. Er singt Tenor, spielt Gitarre und tanzt Tango, wie bei Agenturen über ihn zu lesen ist.