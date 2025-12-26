«Tatort: Das Verlangen»: Sonntagskrimis aus dem Theater

Was alle Theater–«Tatorte» eint: Hinter den Kulissen brodelt es und Motive gibt es in den eigenen Reihen reichlich. Affären, Eifersüchteleien, verletzte Egos – das Bühnenmilieu liefert zuverlässig jene menschlichen Abgründe, die einen guten Krimi ausmachen. Das Spielen mit der Meta–Ebene, dem Stück im Stück, sorgt jedes Mal für besonderen Reiz, ebenso der selbstironische Klassenkampf zwischen Theaterstar und Filmschauspieler. «Das war eigentlich gar keine richtige Schauspielerin, die hat nur Fernsehen gemacht», erinnert sich Leitmayr in «Das Verlangen» beispielsweise an eine Verflossene. Die Bühne als Tatort funktioniert ebenfalls bestens, weil dort ohnehin jeden Abend gestorben wird. «Das Verlangen» war deshalb sicher nicht der letzte «Tatort» aus der Theaterwelt und die nächste Leiche wartet bestimmt schon hinter dem Vorhang.