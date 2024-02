«Tatort: Das Wunderkind»: Ist es wirklich so krass im Knast?

Sind Sie zum Arbeiten dann auch eingeschlossen worden?

Stiller: Ja. Alle Personen und alles, was wir mit reingenommen haben, wurde immer sorgfältig geprüft und abgezählt. Wir waren auch immer in Begleitung von Gefängnismitarbeitern, weil natürlich die Gefahr von Übergriffen schon besteht. In dem Zusammenhang finde ich es übrigens bemerkenswert, dass die Justizvollzugsbeamten ihre ganze Arbeitszeit hindurch genauso eingesperrt sind wie die Gefangenen. Das ist das bisschen Seltsame an diesem Job. Sie schlafen zwar in ihrem eigenen Bett, am nächsten Tag sind sie aber auch wieder im Gefängnis.