«Tatort: Der Fluch des Geldes»: «Wetten, dass..?» mit Todesfolge

Ganz grundsätzlich besteht das Problem dieses «Tatorts» darin, dass das Drehbuch unentschlossen zwischen einer Kriminal–Komödie und einem Thriller–Drama hin– und herschwankt, das es nach Aussage des Regisseurs Christian Theede (52) darauf anlegt, «alle Beteiligten als Getriebene zu zeigen» und dabei die zwischenmenschlichen Abgründe der Protagonisten in den Fokus zu rücken versucht – was allerdings leider nicht überzeugend gelingt. Erst ganz am Ende bekommt der Fall durch eine überraschende Pointe schliesslich doch noch halbwegs die dramaturgische Kurve und lässt den Zuschauer, so denn er so lange durchgehalten hat, mit einem durchaus amüsierten Lächeln auf dem Gesicht zurück.