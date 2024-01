«Tatort: Der Fluch des Geldes»: Wie verbreitet ist Wettsucht?

«Glücksspielstaatsvertrag» setzt Wettanbietern klare Grenzen

Einen wesentlichen Anteil an diesen Zahlen haben der Studie zufolge Menschen, die ihr Geld verlustreich in Sportwetten investieren. In dieser Branche herrschte über lange Jahre grosse Rechtsunsicherheit, nachdem der Europäische Gerichtshof im Jahr 2010 entschieden hatte, dass das vorherige staatliche Glücksspielmonopol in Deutschland mit dem EU–Recht unvereinbar sei.