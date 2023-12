«Tatort: Der Mann, der in den Dschungel fiel»: Detlev Buck im Fokus

In den letzten Jahren widmete sich Buck dann in erster Linie der erfolgreichen Kinder–Filmreihe «Bibi & Tina», für die er bereits fünf Kinofilme plus eine TV–Serie inszenierte. Als Produzent trat Buck zuletzt bei dem von Kritikern gefeierten Spielfilm «Sophia, der Tod und ich» in Erscheinung. Das Regie–Erstlingswerk von Charly Hübner (51), mit Dimitrij Schaad (38) und Anna Maria Mühe (38) in den Hauptrollen, basiert auf dem gleichnamigen Roman des Musikers Thees Uhlmann (49).