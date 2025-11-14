«Tatort: Der Reini»: Für Kommissar Friedemann Berg wird es persönlich

Darum geht es im «Tatort: Der Reini»

Eine Apotheke wurde überfallen. Der Apotheker ist tot, seine Frau verschwunden. Doch Friedemann Berg hat ganz andere Probleme: Sein Bruder Reinhard ist zusammen mit zwei weiteren Patienten aus der Psychiatrie geflohen. Gemeinsam erwarten sie ihn auf dem abgelegenen Hof, den Berg seit der Einweisung seines Bruders allein bewohnt – und offenbar sind sie in den Mordfall verwickelt. Während die schweigsame Mika (Mareike Beykirch) eher mit sich selbst kämpft, hat Luke (Karsten Antonio Mielke) ganz andere Pläne. Er bedroht den Kommissar mit einer Waffe und nimmt ihn in seinem eigenen Haus als Geisel.