«Tatort: Des Anderen Last»: Natalie Förster wird Undercover-Polizistin

Der «Tatort: Des Anderen Last» (3.12., 20:15 Uhr, das Erste) spielt in der Paketdienst–Branche. Und um Informationen über den getöteten Paketboten und dessen Umfeld in dem düsteren Logistikunternehmen zu bekommen, wird Kriminaltechnikerin Natalie Förster als Undercover–Ermittlerin eingeschleust. Schauspielerin Tinka Fürst (geb. 1988) spielt damit auch in diesem Köln–Krimi wieder eine grössere Rolle – und sorgt erneut für besonders spannende Szenen. Das gelang ihr auch schon überragend im Kölner «Tatort: Spur des Blutes» vom Oktober 2022, in dem sie gegen die Geister ihrer Vergangenheit ankämpfen musste.