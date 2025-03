«Tatort: Die grosse Angst»: Spektakuläre Flucht durch den Schwarzwald

Darum geht es im «Tatort: Die grosse Angst»

Der «Tatort» beginnt mit einer Fahrt in einer völlig überfüllten Gondel der Freiburger Schauinsland–Seilbahn. Wegen der sengenden Hitze will die schwangere Nina (Pina Bergemann) das Fenster öffnen, doch ein regelkonformer Mitfahrer weigert sich. Nina greift zum Nothammer – und am Ende des Handgemenges ist der Mann tot. Anstatt sich jetzt der Polizei zu stellen, entscheiden sich Nina und ihr Mann Sven (Benjamin Lillie) dazu, erstmal in die Dunkelheit des Schwarzwalds zu verschwinden.