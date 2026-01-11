«Tatort: Die Schöpfung»: Stephan Grossmann spielt den Intendanten

Daher kennt man das Gesicht von Stephan Grossmann seit vielen Jahren

Im Fernsehen ist Grossmann seit vielen Jahren regelmässig zu sehen. Einer breiteren Zuschauerschaft ist er vor allem durch die ZDF–Reihe «Familie Bundschuh» bekannt, in der er als Hans–Dieter «Hadi» Schultze zum wiederkehrenden Ensemble gehört. Darüber hinaus wirkte er in zahlreichen weiteren Fernsehproduktionen mit, darunter auch in verschiedenen Krimi– und Serienformaten wie dem «Polizeiruf 110», «Der Kriminalist» oder «SOKO». Auch im «Tatort» war Grossmann bereits mehrfach in unterschiedlichen Rollen zu sehen. «Die Schöpfung» war bereits sein zehnter Einsatz in der beliebtesten Krimireihe der Deutschen.