«Tatort»-Doppelfolge: Wie geht es mit Falkes neuen Kollegen weiter?

In der «Tatort»–Doppelfolge «Ein guter Tag / Schwarzer Schnee», die am 21. Dezember ab 20:15 und 21:45 Uhr im Ersten ausgestrahlt wird, ermittelt der langjährige Bundespolizist Thorsten Falke (Wotan Wilke Möhring, 58) zum ersten Mal mit dem nerdigen Cyber–Spezialisten Mario Schmitt (Denis Moschitto, 48). Ausserdem werden sie von der niederländischen Kommissarin Lynn de Baer (Gaite Jansen, 33) aus Den Haag unterstützt.