«Tatort»-Doppelfolge: Wie geht es mit Falkes neuen Kollegen weiter?

In der «Tatort»–Doppelfolge «Ein guter Tag / Schwarzer Schnee», die am 21. Dezember ab 20:15 und 21:45 Uhr im Ersten ausgestrahlt wird, ermittelt der langjährige Bundespolizist Thorsten Falke (Wotan Wilke Möhring, 58) zum ersten Mal mit dem nerdigen Cyber–Spezialisten Mario Schmitt (Denis Moschitto, 48). Ausserdem werden sie von der niederländischen Kommissarin Lynn de Baer (Gaite Jansen, 33) aus Den Haag unterstützt.
Beide Neulinge im Falke–Sonntagskrimi machen ihre Sache in dem zweiteiligen Krimi sehr gut – so gut sogar, dass so manche Zuschauer hoffen dürften, dass beide nicht gleich wieder von der Bildfläche verschwinden.
Spot on news hat zu beiden Personalien beim federführenden NDR nachgefragt und kann in einem Fall Entwarnung geben, im anderen Fall wird immerhin schon mal die Begeisterung geteilt.
Bleibt Cyber–Polizist Mario Schmitt?
Bleibt Denis Moschitto auch künftig Falkes fester Ermittlungspartner? «Ja. An der Seite von Hauptkommissar Thorsten Falke (Wotan Wilke Möhring) wird im Bundespolizei–‹Tatort› des NDR künftig der von Denis Moschitto gespielte Cyber–Polizist Mario Schmitt ermitteln», lautet die hochoffizielle Bestätigung vom Sender.
Moschitto ersetzt die Position der österreichischen Schauspielerin Franziska Weisz (45), die von 2016 bis zu ihrem gewaltsamen Filmtod 2024 Polizeihauptkommissarin Julia Grosz verkörperte. Falkes erste Ermittlungspartnerin war ab 2013 Hauptkommissarin Katharina Lorenz, gespielt von Petra Schmidt–Schaller (45). Sie blieb nur bis 2015.
Wie geht es mit der niederländischen Ermittlerin Lynn de Baer weiter?
Die Geschichte um die niederländische Kommissarin Lynn de Baer hat nach «Ein guter Tag / Schwarzer Schnee» einen Cliffhanger. Vielleicht wird ihre Story ja in einem späteren «Tatort» weitererzählt?
«Die Zusammenarbeit mit Gaite Jansen war fantastisch. Eine grossartige Schauspielerin, die mit Wotan Wilke Möhring und Denis Moschitto ein tolles Trio bildet. Die Redaktion kann sich ein weiteres gemeinsames Projekt durchaus vorstellen», heisst die positive Nachricht vom NDR. Konkrete Planungen gebe es allerdings noch nicht.