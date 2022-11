«Tatort: Ein Freund, ein guter Freund»: Wer spielt das Verbrecherpaar?

Der Meister der Improvisation

Jan Georg Schütte wurde 1962 in Oldenburg geboren und absolvierte sowohl in Hamburg als auch in New York eine Ausbildung zum Schauspieler. Danach folgten verschiedene Engagements in der Theaterszene - unter anderem am Schauspiel Köln und dem Staatstheater Hannover stand er auf der Bühne. Seit den 90er Jahren ist der gebürtige Oldenburger regelmässig vor der Kamera zu sehen. So bekleidete er Rollen in beliebten TV-Reihen wie «Babylon Berlin», «Jerks.» oder auch «4 Blocks». In Krimi-Formaten wie «Kommissar Dupin» oder auch dem «Tatort» ist er regelmässig sehen. Zuletzt hatte er 2022 im «Tatort: Murot und das Gesetz des Karma» eine Rolle inne.