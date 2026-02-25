«Tatort: Eine Frage der Zeit»: Drehstart zum Jubiläumsfall aus Münster

Preisgekröntes Team hinter der Kamera

Für den Jubiläumsfall hat der Sender ein hochkarätiges Kreativteam versammelt. Regie führt der vielfach ausgezeichnete Richard Huber, der unter anderem den ersten Dresden–Krimi «Tatort: Auf einen Schlag» (2016) oder den ersten Cenk–Batu–Krimi «Tatort: Auf der Sonnenseite» (2008) inszenierte. Das Drehbuch stammt vom ebenfalls mehrfach preisgekrönten Magnus Vattrodt, der unter anderem für «Tatort: Limbus» (2020) und «Die Wannseekonferenz» (2022) verantwortlich zeichnete und ebenfalls einen Grimme–Preis gewann. Hinter der Kamera steht Hendrik A. Kley, bekannt durch «Tatort: Du bleibst hier» (2023) und «Der Rote Wolf. Ein Krimi aus Passau» (2025).