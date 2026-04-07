«Tatort»-Ende: Kult-Duo bedankt sich bei den Fans - mit einem Gedicht

In persönlichen Botschaften wandten sich Nemec und Wachtveitl direkt an ihre langjährigen Fans. Wachtveitl schrieb: «Es waren herrliche Jahre! Danke für Eure Treue und die vielen freundlichen Worte zum Abschied von Franz Leitmayr. Mir fehlt er auch schon.» Und mit einem Schmunzeln fügte er hinzu: «Auf ein Wiedersehen ... in der Mediathek?» Miroslav Nemec wiederum wählte einen anderen, fast philosophischen Ton: «So viele schöne Nachrufe bekommt man eigentlich erst nach dem Ableben – ich freue mich, diese Zuneigung noch zu Lebzeiten geniessen zu dürfen.»