«Tatort: Ex-It»: Kim Riedle überzeugt als ehemaliges It-Girl Pony

Drehbuchautor Wolfgang Stauch beschäftige sich gern mit Figuren, die in einem Netz gefangen seien, aus dem sie nicht mehr entkommen könnten. «Ich gehe – meistens – davon aus», fügte er gegenüber dem «SWR» hinzu, «dass nicht nur die böse Spinne das Netz geknüpft hat, sondern dass die Gefangenen selbst einen gewissen Anteil daran haben.» Die Situation bringe schliesslich auch Vorteile mit sich, erklärte er weiter.