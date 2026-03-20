«Tatort: Fackel»: Ein Hochhausbrand in Frankfurt am Main

Lohnt sich das Einschalten beim «Tatort: Fackel»?

Ja. Die Drehbuchautoren Sebastian Heeg und Tom Schilling – bekannt als Hauptdarsteller in «Werk ohne Autor» oder «Achtsam Morden» – haben sich ein sehr interessantes und passendes Thema für eine Hochhausmetropole wie Frankfurt am Main herausgegriffen. Und Regisseur Rick Ostermann, der bereits den zweiten Frankfurt–Fall «Licht» (November 2025) inszeniert hat, setzt «Fackel» unmittelbar, körperlich und politisch um. «Das zentrale erzählerische Mittel ist die enge, subjektive Bindung des Politthrillers an Hamza», erklärt Ostermann dem Sender dazu – die ist allerdings auch der kleine Minuspunkt, denn die private Verbindung zwischen dem Ermittler und der Opfervertreterin wirkt etwas konstruiert.