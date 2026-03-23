«Tatort: Fackel»: So dramatisch war der Grenfell-Tower-Brand in London

Grenfell Tower im Westen Londons

In der Nacht vom 14. Juni 2017 steht der Grenfell Tower im Westen Londons innerhalb kurzer Zeit lichterloh in Flammen. Bei dem Brand in dem 24–stöckigen Sozialbau im Stadtteil North Kensington, 1974 errichtet und wenige Jahre zuvor modernisiert, kommen 72 Menschen ums Leben. Wie die «Tagesschau» berichtet, beginnt das Inferno laut Ermittlern in einer Wohnung im vierten Stock, doch zur Katastrophe wird es erst durch die Fassade: brennbare Verkleidung und Dämmstoffe wirken wie ein Brandbeschleuniger, die Flammen fressen sich in Minuten an der Aussenhaut nach oben.