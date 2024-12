«Tatort: Fährmann»: Isabelle Grandjean mit gefährlichem Alleingang

Im Sonntagskrimi geht es mit den Weihnachtsfällen weiter: Am 22. Dezember (20:15 Uhr im Ersten) nimmt uns der «Tatort: Fährmann» mit in ein regnerisches Zürich zur Vorweihnachtszeit, in dem sich die festliche Atmosphäre so gar nicht einstellen will. Isabelle Grandjean (Anna Pieri Zuercher, 45) erhält per Brief einen anonymen Hinweis auf eine Leiche. Die Handschrift des Mörders ist mit Anspielungen auf die griechische Mythologie gespickt.