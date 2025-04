«Tatort: Fiderallala»: Boerne-Thiel-Freundschaft auf dem Prüfstand

Freundschaft auf dem Prüfstand

In der neuen Folge lockt Professor Boerne seinen Kollegen Thiel unter einem Vorwand auf eine Studentenparty. Was gut gemeint beginnt, führt zu ernsthaften Spannungen zwischen den beiden. Auf die Frage, ob echte Freundschaften gelegentlich einen Streit brauchen, um ihre Wahrhaftigkeit zu überprüfen, hat Axel Prahl eine philosophische Antwort: «‹Schwierigkeiten sind die Treppenstufen des Erfolgs›, hat mal irgendein kluger Mann behauptet. So gesehen... Ja, ich würde sagen ja.»