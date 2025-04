«Tatort: Fiderallala»: Professor Boerne geht viral

Am nächsten Morgen haben die Videos von Boernes betrunkener Bühnenshow auf allen Social–Media–Kanälen die Runde gemacht, seinen neuen Spitznamen «Fiderallala» wird er so schnell nicht wieder loswerden. In seiner Wut darüber, dass Kollege Thiel ihn nicht von seiner öffentlichen Blamage abhielt, geht er so weit, ihm die Wohnung zu kündigen.