«Tatort: Flash»: So wird der neue Krimi aus München

Erst zum zweiten Mal in diesem Jahr gehen die Münchner «Tatort»-Urgesteine am Sonntag (19. Juni, 20:15 Uhr, das Erste) auf Verbrecherjagd. Im neuen Fall «Flash» benötigen die Ermittler Ivo Batic (Miroslav Nemec, 67) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl, 63) die Hilfe eines Demenzkranken. Um einen Mord aufzuklären, müssen die Kommissare tief in der Vergangenheit graben. Was dabei ans Tageslicht kommt, hätte zu Beginn wohl niemand vermutet.