«Tatort: Flash»: Wer spielt den demenzkranken Ex-Therapeuten?

Vom Theater auf die Leinwand

Franke wurde 1941 in Breslau geboren und machte zu Beginn seiner Karriere vor allem als Theaterschauspieler auf sich aufmerksam. So trat er in den 60er Jahren in verschiedenen Kellertheatern auf, bis er Anfang der 70er Jahre am Düsseldorfer Schauspielhaus ein Engagement fand. Ab 1971 war er zwei Jahre auf den Bühnen der Stadt Köln tätig. Es folgten weitere Rollen am Schauspiel Frankfurt, am Bremer Theater oder auch am Deutschen Schauspielhaus. Zusammen mit «Tatort»-Star Ulrich Tukur (64) und Eva Mattes (67) stand er zusammen für «Die Dreigroschenoper» am St. Pauli Theater auf der Bühne.