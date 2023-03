«Tatort: Hackl»: Wie böse kann ein alter Grantler werden?

Jede Menge witziger Dialoge, die so nur von den beliebten Münchner Kommissaren und ihren Kolleginnen und Kollegen kommen können, runden den gelungenen Krimi ab. Dass die Auflösung des Falls ein bisschen konstruiert wirkt, fällt da wirklich nicht weiter ins Gewicht. Somit sei dem BR-Team in Anlehnung an einen Leitmayr-Spruch im Film zugerufen: «Macht's sche weida...»