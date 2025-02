«Tatort: Herz der Dunkelheit»: Kommissarin Gorniaks letzter Fall

So geht es bei Karin Hanczewski weiter

Welche Wege die Schauspielerin Karin Hanczewski in Zukunft gehen wird und wie sie ihre gewonnene Freiheit für weitere Karriereschritte nutzen kann, wird sich zeigen. Während ihre nunmehr ehemaligen Kollegen beim «Tatort» weitermachten, war sie im Jahr 2023 in dem hochkarätig besetzten Beziehungsdrama «Der neue Freund» an der Seite von Corinna Harfouch (70) zu sehen. Zudem wirkte sie unterdessen in verschiedenen neuen Serien–Formaten der ARD mit, zuletzt in der Politsatire «Parlament» und dem TV–Drama «A Better Place».