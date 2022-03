«Tatort: Hubertys Rache»: Ist dem Ex-Sportlehrer Unrecht getan worden?

Leitsatz der Corona-Leugner und Verschwörungsideologen

Daniel Huberty interpretiert das Geschehen anders. «Für ihn war die Liebe einvernehmlich, ihn trifft keine Schuld, und deshalb kann er auch die Verantwortung dafür, dass sein Leben in Trümmern liegt, klar adressieren», erklären die beiden Autoren und fügen hinzu: «‹Wenn Recht zu Unrecht wird, wird Widerstand zur Pflicht› - nach diesem Leitsatz, den Corona-Leugner und Verschwörungsideologen so gerne skandieren, handelt auch Daniel Huberty. Aber was in einer Diktatur richtig ist, ist in einem Rechtsstaat pure Verblendung.»