«Tatort: Hubertys Rache»: Wie gut ist der neue Köln-Krimi?

Lohnt sich das Einschalten?

Ja, denn der Krimi ist sehr spannend. Ungewöhnlich macht «Hubertys Rache» unter anderem die Tatsache, dass es der erste «Tatort» aus Köln ist, der fast ausschliesslich an Bord eines Schiffes spielt. «Die Entführung eines Rheinschiffes, das dann vor aller Augen auf dem Rhein ankert, die Geschichte bringt eine neue Farbe in die 25 Jahre ‹Tatort› aus Köln», bestätigt auch Schauspieler Klaus J. Behrendt. Und er erklärt weiter, was die Dreharbeiten noch so besonders machte: «Das ganze Filmteam war an Bord [...] Wir waren fast ausschliesslich auf dem Schiff und im Studio, das war an manchen Tagen ganz schön eng, besonders die Szenen, die unter Deck spielen», so Behrendt.