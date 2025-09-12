«Tatort: Ich sehe dich»: Solo-Ermittlungen für verletzten Felix Voss

Der Titel «Ich sehe dich» ist im Hinblick auf die blinde Episodenhauptrolle zwar passend gewählt, Land sehen aber sowohl Hinrichs als auch die Zuschauer hier nicht unbedingt. Das kann auch daran liegen, dass er nach dem Abgang von Dagmar Manzel, mit der er zehn Jahre lang zusammen ermittelt hatte, erstmals auf sich allein gestellt ist. Das lässt den scharfsinnigen Humor zwischen den beiden vermissen – das kann auch das bayerische Urgestein Sigi Zimmerschied nicht rausholen, der mit seiner Figur zwar durchaus witzige Momente liefert, aber in der düsteren Atmosphäre auch etwas deplatziert wirkt. Umso besser, dass ein Ende der Solo–Reise in Sicht ist: Im nächsten Fall «Gottesgarten», der bereits abgedreht ist, stösst Rosalie Thomass (38) als Kommissarin Emilia Rathgeber als neue Hauptperson zum Franken «Tatort».