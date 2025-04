«Tatort: Im Wahn» am Ostermontag: Falke vs. KI - wer löst den Fall?

Interessant ist der Krimi aber vor allem auch, weil es ein reales Vorbild für den Einsatz von Ermittlungssoftware bei der Polizei gibt. Wie nah der Film an der Realität ist, erklärt Drehbuchautor Georg Lippert: «Die hessische Polizei nutzt seit 2018 die Analysesoftware ‹Gotham› der US–Firma Palantir.» Das Programm wertet Daten zu Personen, Orten und Ereignissen aus, die an sich unauffällig sind, aber in Summe ein Muster ergeben können.