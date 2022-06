«Tatort: In seinen Augen»: Wie gut ist der neue Krimi aus Mainz?

Mit dem neuen Mainz-Krimi «Tatort: In seinen Augen» (26. Juni, 20:15 Uhr, das Erste) steht am Wochenende der vorletzte Sonntagskrimi vor der Sommerpause an - das Finale steigt dann mit dem «Polizeiruf 110: Black Box» am 3. Juli. Bei den Mainzer Kommissaren Ellen Berlinger (Heike Makatsch, 50) und Martin Rascher (Sebastian Blomberg, 50) geht es um den Tod einer reichen Frau, ihrer Erbin und deren Lover - denn Berlinger glaubt nicht an einen Insulinschock.