«Tatort: In seinen Augen»: Woher kennt man den Verdächtigen?

Vor dieser History-Serie stand bei Steinbacher allerdings noch ein weiteres Highlight an: In der ersten Staffel der erfolgreichen Sky-Serie «Das Boot» (2018) verkörperte er den Torpedo-Mechanikermaat/Unteroffizier Josef Wolf. «Es war eine heftige Zeit, aber es war auch eine sehr schöne Zeit», erinnerte er sich vor der Premiere im Gespräch mit spot on news an die Dreharbeiten. Alles in allem sei er wirklich gerne bei der Serie gewesen, nicht zuletzt «weil man eine Antikriegsserie sehr gut in einem U-Boot» erzählen könne. «Das, was in den U-Booten damals passiert ist, war wirklich schrecklich. 30.000 von 40.000 Männern, die rausgefahren sind, sind nicht mehr zurückgekommen...»