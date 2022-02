«Tatort: Kehraus»: So wird der neue München-Krimi

Überraschend ist auch, dass der Bayrische Rundfunk gleich zwei Schauspielerinnen eine Bühne gibt, die in den letzten Monaten mit fragwürdigen Äusserungen über die Corona-Pandemie zu Kontroversen beitrugen. Monika Gruber (50), ihres Zeichens bekannte bayerische Kabarettistin, wetterte mit allerhand Polemik gegen Maskenpflicht und 2G-Regelungen. Nina Proll sorgte mit Aussagen in ihrer österreichischen Heimat für Verwirrungen. Sie bezeichnete die 2G-Regeln als «menschlich verwerflich» und schimpfte auf die Impfpflicht. Unter anderem führte ihr Song «Willkommen in der Demokratie» oder auch ihre Teilnahme an der Künstlerkampagne #allesdichtmachen zu massiver Kritik.