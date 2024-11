«Tatort: Lass sie gehen»: Horrortrip in die schwäbische Provinz

Kurz darauf rückt der Beton–Techniker Marek Gorsky (Timocin Ziegler, 38), ein ehemaliger Mitschüler und Verehrer des Mordopfers, als Verdächtiger in den Fokus der Ermittlungen. Einer Befragung durch Lannert versucht er zunächst durch Flucht zu entgehen, wobei er dem Kommissar mit dem Auto über den Fuss fährt. Auch wenn er nach kurzer Verhaftung wieder in die Freiheit entlassen wird, steht für die Dorfgemeinschaft nun fest, dass er der Mörder sein muss. Ein wütender Lynchmob rottet sich zusammen, den Lannert – nun an Krücken – in Schach halten muss. Doch während die Vorgänge in Waldingen weiter eskalieren, nimmt der Fall noch einmal eine völlig neue Wendung.