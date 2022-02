«Tatort: Liebe mich»: So dramatisch wird der neue Dortmund-Krimi

Währenddessen hat Bönisch mit ihrem Ex Haller zu kämpfen, was sich bereits im letzten Fall «Gier und Angst» (2. Januar) abgezeichnet hat. Der KTUler ist ein gekränkter Narzisst, der immer mehr zur Gefahr wird. Das einzig Gute daran: Dadurch kommt eine neue Seite von Faber zum Vorschein. Generell spielen Gefühle in diesem Fall eine grosse Rolle. Der Dortmund-Fan hat diesmal ein vergleichsweise harmonisches Team vor sich. Was vor allem an Bönisch und Faber liegt, die sich immer näher kommen...