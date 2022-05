«Tatort: Marlon»: So wird der neue Krimi aus Ludwigshafen

Am kommenden Sonntag feiert die Kommissarin Lena Odenthal aus Ludwigshafen ein Jubiläum: Bereits zum 75. Mal geht die Schauspielerin Ulrike Folkerts (60) in ihrer Paraderolle in einem «Tatort» auf Verbrecherjagd. Am Sonntag, den 8. Mai ab 20:20 Uhr im Ersten, wird Odenthal im Film «Marlon» versuchen, den Mord an einem Grundschüler aufzuklären. Nach einiger Kritik in den letzten Jahren an der Qualität des Ludwigshafener «Tatorts» stellt sich einmal mehr die Frage: Lohnt sich überhaupt ein Einschalten?