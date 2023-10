«Tatort: Murot und das Paradies»: Wilder Trip auf der Suche nach Glück

Zwei Tote aus dem Umfeld der Frankfurter Bankenwelt liegen bei Dr. Dr. Kispert (Eva Mattes, 68) auf dem Seziertisch. Als Gemeinsamkeit weisen die Leichen erstmal nur einen fehlenden Bauchnabel auf, an dessen Stelle eine künstliche Öffnung gesetzt wurde. Die weiteren Ermittlungen führen den Kommissar in eine verstörende Unterwelt, in der sich alle dem Paradies ganz nah wähnen. Am Morgen danach fehlt auch bei Murot der Bauchnabel ...