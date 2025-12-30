«Tatort: Nachtschatten»: Was ist mit dem verstörten Mädchen passiert?

Darum geht's in «Tatort: Nachtschatten» aus Dresden

Amanda taucht mitten in der Nacht an einem Dresdner Bahnhof auf – verletzt, blutverschmiert und völlig verstört. In ihrer Hand hält sie ein Skalpell, als die Polizei sie aufgreift. Auf der Wache erzählt die 16–Jährige eine unglaubliche Geschichte. Sie behauptet, zusammen mit ihrer Schwester Jana ihr ganzes Leben lang in einem Keller eingesperrt gewesen zu sein. Ihr eigener Vater soll sie nun verfolgen. Eindringlich bittet das Mädchen Kommissarin Winkler um Hilfe, denn Jana befinde sich in grosser Gefahr – ihr Vater bestrafe sie beide immer mit Essensentzug, sobald sie «nicht brav» seien.